Legende: Holt sie 2025 wieder eine Medaille? Die Eishockey-Nati um Nico Hischier (Mitte). Keystone

Spielort Stockholm: Gutes Omen für die Nati?

Die Eishockey-WM 2025 wird in zwei Ländern ausgetragen: Schweden und Dänemark. Die Spiele finden in Stockholm und Herning statt, wie jetzt bekannt wurde. An die Stadien in beiden Städten haben die Schweizer gute Erinnerungen: In Stockholm gewannen sie 2013 WM-Silber, in Herning bestritten sie 2018 den Viertelfinal gegen Finnland, den sie mit 3:2 für sich entschieden, worauf sie ebenfalls Silber holten.