Legende: Hängt die Schlittschuhe an den Nagel Maxim Lapierre. Keystone/Archiv

Ehemaliger Lugano-Söldner Lapierre hört auf

Maxim Lapierre beendet im Alter von 35 Jahren seine Karriere. «Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen, auch wenn ich schon länger darüber nachgedacht hatte», meinte der ehemalige Lugano-Spieler zu seinen Entscheid. Lapierre gab in der Saison 2005/06 sein Debüt in der NHL und absolvierte mehr als 600 Partien in der besten Eishockey-Liga der Welt. Von 2016 bis 2019 stand der Kanadier beim HC Lugano unter Vertrag und erreichte mit den Tessinern zweimal den Playoff-Final. Zuletzt spielte er für die Eisbären Berlin. Mit dem kanadischen Nationalteam hatte er 2018 Olympia-Bronze gewonnen.