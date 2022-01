Fiala verwandelt Konter eiskalt

Kevin Fiala hat in der NHL sein 8. Saisontor erzielt. Der St. Galler brachte beim 7:3-Torfestival der Minnesota Wild über die Anaheim Ducks seine Farben in der 9. Minute in Führung. Er versenkte dabei eine Vorlage von Matt Boldy, nachdem die Wild einen Angriff der Kalifornier abgefangen hatten. Die Entscheidung fiel zu Beginn des Schlussdrittels, als Boldy und Mats Zuccarello zwei Tore binnen 4 Sekunden zum 5:1 erzielten.

Arcobello nicht in Peking

Lugano-Stürmer Mark Arcobello ist nicht in das Olympia-Kader der USA aufgenommen worden. Auch die ehemaligen NL-Spieler Ryan Lasch und Nick Shore schafften den Cut nicht. Headcoach David Quinn berief 15 College-Spieler, 5 KHL-Akteure, je zwei Spieler aus der AHL und der schwedischen Elitserien sowie einen Akteur aus der DEL ins Kader.