Frauen-Nati schlägt Deutschland klar

Die Schweizer Eishockeyanerinnen beenden die Euro Hockey Tour im schwedischen Ängelholm mit einem eindeutigen 8:0-Erfolg über Deutschland. Alina Müller traf dreifach, Kapitänin Lara Stalder sowie Laura Zimmermann skorten doppelt. Für das Team von Trainer Colin Muller war der Triumph am 5-Länder-Turnier der dritte Sieg aus vier Partien – einzig Finnland hatten sich die Schweizerinnen geschlagen geben müssen.

Hughes von Freiburg zu Lausanne

Lausanne hat für die nächsten zwei Saisons den Goalie Connor Hughes verpflichtet. Der 26-jährige kanadisch-schweizerische Doppelbürger ist aktuell bei Fribourg-Gottéron unter Vertrag, wo er derzeit den lange ausfallenden Stamm-Goalie Reto Berra sehr gut ersetzt. Hughes dürfte am Wochenende bei den Spielen gegen Tschechien oder Finnland im Rahmen der Euro Hockey Tour in Freiburg zu seinem ersten Länderspiel-Einsatz für die Schweiz kommen.

01:44 Video Hughes: «Mir gefallen die Perspektiven in Lausanne» Aus Sport-Clip vom 16.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 44 Sekunden.

Kloten sichert sich Dienste von Profico

Leandro Profico wechselt innerhalb der National League von den Rapperswil-Jona Lakers zum EHC Kloten. Der 32-jährige Bündner wurde ab 2023/24 mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet. Für Profico ist es eine Wiedervereinigung mit seinem langjährigen Trainer Jeff Tomlinson. Zwischen 2015 und 2021 waren beide bei den Lakers engagiert. Proficos 30 Skorerpunkte (2 Tore, 28 Assists) in der Regular Season 2021/22 waren unter allen Verteidigern der National League der achtbeste Wert.

Lakers holen Verteidiger Gerber

Die Rapperswil-Jona Lakers haben für die kommenden zwei Saisons Colin Gerber verpflichtet. Der 24-jährige Verteidiger stösst vom SC Bern an den Obersee. Gerber gab sein NL-Debüt beim SCB als 19-Jähriger, aktuell steht er in seiner vierten kompletten Saison mit den Bernern. In bislang 29 Saisonspielen gelangen ihm ein Tor und vier Assists.