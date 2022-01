Legende: Kein Durchkommen Frölunda (hier mit Mats Rosseli Olsen (links) im Zweikampf mit William Wallinder) muss sich Rögle geschlagen geben. imago images

Frölunda scheitert im CHL-Halbfinal an Rögle

Nicht Titelverteidiger Frölunda, sondern Rögle zieht in der Champions Hockey League in den Final ein. Schwedens Tabellenführer gewann mit 3:1 auch das Halbfinal-Rückspiel und setzte sich mit dem Gesamtskore von 8:4 durch. Rögle, das in den Achtelfinals die ZSC Lions ausgeschaltet hatte, wurde damit seinem Ruf als Angstgegner von Frölunda einmal mehr gerecht. Seit saisonübergreifend 9 Partien wartet Frölunda auf einen Sieg gegen die Südschweden. Noch steht Rögles Finalgegner am 1. März nicht fest. Im 2. Halbfinal zwischen Tampere und München musste auch das Rückspiel abgesagt werden, nachdem mehrere Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden waren.

Zwei neue Goalies für die SCL Tigers – Grenier verlängert

Die SCL Tigers gehen mit 2 neuen Torhütern in die Zukunft. Von Lausanne stösst auf die nächste Saison für 2 Jahre Luca Boltshauser (28) zu den Emmentalern, von Genève-Servette für ein Jahr der ehemalige Junioren-Internationale Stéphane Charlin (21). Der Vertrag des Letten Ivars Punnenovs läuft nach dieser Saison aus. Der ausgeliehene Robert Mayer dürfte den Klub bereits per Ende Januar verlassen. Derweil spielt Alexandre Grenier auch in den kommenden 2 Spielzeiten für die Tigers. Der 30-jährige Kanadier, mit 12 Toren und 30 Assists aktuell der drittbeste Skorer in der National League, verlängerte seinen auslaufenden Vertrag um 2 Jahre.

Für Spielpraxis: Moses ins Tessin

Die Rapperswil-Jona Lakers leihen Steve Moses bis Ende Februar an Ambri-Piotta aus, damit er Spielpraxis sammeln kann. Der 32-jährige amerikanische Stürmer riss sich kurz vor dem Saisonstart die Achillessehne. Die St. Galler können Moses bei Bedarf jederzeit zurückholen.