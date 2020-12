Legende: Muss aussetzen Nico Hischier. Keystone

Hischier verpasst Start der Saisonvorbereitung

Nico Hischier verpasst den Beginn der unmittelbaren Saisonvorbereitung der New Jersey Devils am Neujahrstag. Der bald 22-jährige Walliser muss wegen einer Beinverletzung, die er anfangs Dezember erlitten hatte, pausieren. Nach Einschätzung der Verantwortlichen der Devils wird Hischiers Ausfall nicht allzu lange dauern. Die National Hockey League nimmt ihren Spielbetrieb am 13. Januar auf.

18 Klubs beantragen zinslose Darlehen

18 der 24 Klubs der National und Swiss League haben aufgrund der Coronavirus-Pandemie ein zinsloses Darlehen in Anspruch genommen. Dies bestätigte Ligadirektor Denis Vaucher gegenüber den Zeitungen der Tamedia-Gruppe. Die Klubs können zinslose Darlehen in der Höhe von insgesamt einem Viertel ihres Betriebsaufwands der Saison 2018/19 beantragen, die spätestens nach 10 Jahren zurückbezahlt sein müssen. Schaffen es die Klubs nicht, diese innerhalb von 3 Jahren zurückzuzahlen, muss die Lohnsumme um 20 Prozent gekürzt werden.