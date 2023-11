Legende: Lässt sich in der Schweiz weiter untersuchen Grégory Hofmann. Keystone/Salvatore Di Nolfi

Hofmann nicht mehr bei der Nati

Grégory Hofmann steht Nati-Trainer Patrick Fischer an der Euro Hockey Tour in Finnland nicht mehr zur Verfügung. Der Stürmer des EV Zug zog sich am Mittwoch im Training in Tampere eine Verletzung zu. Am Freitag ist er für weitere medizinische Abklärungen vorzeitig in die Schweiz zurückgeflogen. Die 0:4-Auftaktniederlage der Schweizer gegen Gastgeber Finnland hatte Hofmann von der Tribüne aus mitverfolgt. Für die beiden Spiele am Samstag gegen Schweden und am Sonntag gegen Tschechien (jeweils ab 11:50 Uhr auf SRF info) verzichtet Fischer auf die Nachnomination eines Spielers.