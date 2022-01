Legende: Trainiert in Graubünden Kanadas Nationalteam. imago images

Kanadas Nati trainiert in Davos

Im kanadischen Aufgebot für die Olympischen Spiele in Peking stehen auch vier Spieler aus der National League. Daniel Carr (Lugano), David Desharnais (Fribourg-Gottéron), Maxim Noreau (ZSC Lions) und Daniel Winnik (Genève-Servette) werden ihr Heimatland am 9. Februar beginnenden olympischen Turnier vertreten. Bereits seit mehreren Wochen ist bekannt, dass keine Spieler aus der nordamerikanischen NHL an den Olympischen Spielen teilnehmen. Die Kanadier führen ihr Vorbereitungscamp in Davos durch und werden am Dienstag, 1. Februar, im OYM in Cham unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein Testspiel gegen die Schweiz absolvieren.

07:20 Video Kanada feiert den WM-Titel (Archiv) Aus Sport-Clip vom 06.06.2021. abspielen

Amateurligen starten wieder

Die Amateur- und Nachwuchsligen nehmen am Freitag den Spielbetrieb wieder auf. Dieser war nach den vom Bundesrat am 20.12. beschlossenen Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie unterbrochen worden. Die Klubs der Regio League sprachen sich aufgrund der veränderten Impf- sowie Quarantänesituation für eine Wiederaufnahme aus. Vom Unterbruch waren bei den Männern alle Aktivligen unterhalb der MLS betroffen. Bei den Frauen und beim Nachwuchs führten in den letzten Wochen nur die Frauen-NLA und die U20-Elite ihre Meisterschaften fort.