DEL-Playoffs abgesagt

Die Coronakrise hat die Deutsche Eishockey Liga (DEL) zur Absage der Playoffs um die 100. deutsche Meisterschaft gezwungen. Das gab die DEL am Dienstag bekannt. Es ist ein Novum in der 26-jährigen Geschichte der Liga. Es gibt keinen deutschen Meister 2020. «Dass wir die Entscheidung so treffen müssen, tut uns für alle Klubs, Partner und insbesondere Fans in ganz Deutschland unheimlich leid», so DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke. Wie es im Schweizer Eishockey weitergeht, soll am Freitag entschieden werden.

Kein Meister in Österreich

Auch in Österreich wird die laufende Eishockey-Meisterschaft nicht zu Ende gespielt. Aufgrund der Beschränkung von Indoor-Veranstaltungen entschieden die Klubs, die Spielzeit nach der 3. Runde der Playoff-Viertelfinals vorzeitig zu beenden.