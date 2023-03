Legende: Wird zukünftig nicht mehr das Trikot des EVZ tragen Carl Klingberg. KEYSTONE / Peter Klaunzer

Klingberg verlässt Zug Ende Saison

Nach 7 Jahren in Diensten des EV Zug verlässt Carl Klingberg per Saisonende die Zentralschweizer. Der 32-jährige Stürmer aus Schweden feierte 2021 und 2022 mit Zug den Meistertitel. In der laufenden Saison blieb er bislang unter den Erwartungen. Er erzielte in 38 Partien 7 Tore und liess sich 11 Assists gutschreiben. Wohin Klingberg gehen wird ist noch nicht bekannt – mehrere Klubs aus der Heimat zeigen Interesse den Stürmer unter Vertrag zu nehmen.

Ehlers wird Trainer bei Visp

Der Swiss-League-Klub EHC Visp hat mit Heinz Ehlers einen prominenten Trainer verpflichtet. Der 57-jährige Däne unterschrieb bei den Wallisern einen Vertrag über zwei Jahre. Ehlers coachte in der Schweiz schon erfolgreich Biel, Langenthal, Lausanne und die SCL Tigers. Aktuell ist er als Nationaltrainer von Dänemark engagiert. Die Skandinavier führte er im vergangenen Jahr an den Olympischen Winterspielen in Peking in die Viertelfinals. Mit der Verpflichtung von Ehlers unterstreicht Visp seine Aufstiegsambitionen. So gut die Infrastruktur ist, so dürftig waren zuletzt die Leistungen. Seit dem Meistertitel 2014 in der zweithöchsten Liga kam Visp in den Playoffs nie mehr über die Viertelfinals hinaus.