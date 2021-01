Lausannes Spiele gegen Genf und die Tigers verschoben

Die komplette Mannschaft von Lausanne hat sich vorsorglich in Quarantäne begeben müssen. Dies gab Swiss Ice Hockey am Dienstag bekannt. Grund dafür ist ein Corona-Fall im Team der Waadtländer. Zudem weisen mehrere Spieler Symptome vor. Die Spiele gegen den Genève-Servette HC vom Dienstag und gegen die SCL Tigers vom Freitag werden verschoben. Gemäss dem Verband werden in den nächsten Tagen alle Mannschaftsmitglieder von Lausanne auf Covid-19 getestet und anschliessend wird entschieden, ob das Team definitiv in Quarantäne gehen muss.

Lugano bindet U20-Natigoalie

Der HC Lugano hat Thibault Fatton mit einem Einstiegsvertrag bis 2023 ausgestattet. Der 19-jährige Torhüter stand zuletzt im Nachwuchsteam der Tessiner im Einsatz. Zudem hütete er das Tor der Schweiz an der U20-WM in Edmonton. Der Vertrag ermöglicht Fatton sowohl Einsatzzeit bei Lugano als auch beim Farmteam Ticino Rockets.

U20-WM: Favoriten im Final unter sich

Titelverteidiger Kanada und die USA haben den Final der U20-WM erreicht. Gastgeber Kanada setzte sich im Halbfinal in Edmonton gegen Russland deutlich mit 5:0 durch, das US-Team gewann gegen Finnland mit 4:3. Rekordsieger Kanada spielt nun am Dienstag um den bereits 19. U20-Titel, die USA könnten zum 5. Mal Gold holen. Die Schweizer Auswahl war nach 4 Niederlagen in 4 Spielen bereits in der Gruppenphase ausgeschieden.