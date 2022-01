Legende: Verletzte sich in der Partie gegen Zug Niklas Schlegel. Freshfocus

Lugano-Goalie Schlegel fällt wochenlang aus

Der HC Lugano muss erneut für längere Zeit ohne seinen Stammgoalie Niklas Schlegel auskommen. Der 27-jährige Zürcher musste am Dienstag im Meisterschaftsspiel in Zug bereits in der 3. Minute ausgewechselt werden. Nach einer Abwehraktion verspürte Schlegel Schmerzen in den Adduktoren. Untersuchungen ergaben nun eine Läsion der Adduktoren des linken Oberschenkels und eine geschätzte Ausfalldauer von sechs bis acht Wochen. Damit dürfte Schlegel, der bereits im Oktober wegen einer ähnlichen Verletzung am rechten Bein mehrere Spiele verpasst hatte, bis zum Ende der Qualifikation kaum mehr zum Einsatz kommen.