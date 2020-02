Busse und Sperre gegen Jan Mursak

Der SC Bern muss im zweitletzten Qualifikationsspiel am Freitag gegen Freiburg auf seinen Ausländer Jan Mursak verzichten. Der Slowene leistete sich am Dienstag bei der 2:4-Niederlage in Davos einen Kopfstoss gegen Lorenz Kienzle und wurde dafür mit einer Spieldauer-Disziplinarstrafe bedacht. Neben einer Spielsperre brummte ihm der Schweizer Eishockeyverband auch eine Busse von 2500 Franken auf.

Lakers verlängern mit Tomlinson

Die Rapperswil-Jona Lakers haben den Ende Saison auslaufenden Vertrag mit ihrem Trainer Jeff Tomlinson um ein Jahr verlängert. Der Deutsch-Kanadier betreut den NL-Letzten seit der Saison 2015/2016. 2018 stieg er mit den Lakers in die höchste Liga auf.

Stricker für Heim-WM selektioniert

Der Schweizer Daniel Stricker gehört zu den 16 Head-Schiedsrichtern, die für die WM in Zürich und Lausanne (8. bis 24. Mai) aufgeboten wurden. Mit Linesman David Obwegeser gehört ein zweiter Schweizer zum Referee-Kontingent. Stricker wird seine vierte WM bestreiten. 2017 leitete er in Köln den Final zwischen Schweden und Kanada (2:1).