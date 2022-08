Legende: Das Schweizer Frauen-Nationalteam Will in Herning und Frederikshavn ein Wörtchen um die Bronze-Medaille mitreden. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

WM-Aufgebot der Frauen-Nati steht

Colin Muller hat sein Kader für die WM der Frauen vom 25. August bis 4. September in Dänemark bekanntgegeben. Angeführt wird das Aufgebot von den beiden im Ausland engagierten Stürmerinnen Lara Stalder und Alina Müller. Mit Alexandra Lehmann und Alessia Baechler befinden sich auch zwei Akteurinnen im 23-Frau-Kader, die erstmals an einer A-WM teilnehmen werden. Die Frauen-Nati reist am Freitag nach Esbjerg und absolviert ein intensives Vorbereitungswochenende, bevor sie am Montag an ihren WM-Standort Herning fährt. WM-Start ist für die Schweiz am 26. August gegen Japan.

Bezina tritt zurück

Im Alter von 42 Jahren hängt Goran Bezina seine Schlittschuhe an den Nagel. Seine letzten 3 Profi-Jahre verbrachte der langjährige Schweizer Nati-Verteidiger in der zweitklassigen Swiss League bei Sierre. Gemäss Le Matin soll Bezina beim Walliser Klub künftig als Berater wirken. Den Grossteil seiner Spielerkarriere verbrachte Bezina bei Genf-Servette, 2008 und 2010 erreichte er mit den Servettiens den Playoff-Final. In der National League absolvierte der Walliser 877 Partien, mit der Schweiz bestritt Bezina 11 Weltmeisterschaften.