Legende: Jubeln künftig für den SCB Spielerinnen des EV Bomo Thun. KEYSTONE/Peter Schneider

SCB neu mit Frauen-Team

Der SC Bern spielt in der kommenden Saison mit einem Frauen-Team in der Women's League. Der Playoff-Finalist EV Bomo Thun wurde wie erwartet in die SCB-Organisation integriert. Dieser Schritt wurde Ende Mai offiziell vollzogen und vom Schweizerischen Eishockeyverband bestätigt. Ebenfalls vollzogen wurde die Namensänderung von EV Bomo Thun zu SC Bern Frauen. «Mit der Integration möchten wir das Fraueneishockey in der Region gezielt fördern. Wir sind überzeugt, dass alle Beteiligten von dieser neuen Konstellation profitieren werden», so COO Pascal Signer.