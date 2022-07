Legende: Abermals Bestandteil des Prospect Camps Nico Hischier, hier beim Zusammenzug im Vorjahr. Keystone/Urs Flueeler

Prospect Camp in Cham: 23 Spieler, 7 davon Neulinge

Vom 25. bis 28. Juli findet das Prospect Camp der Schweizer Eishockey-Nati statt. Zu diesem Zusammenzug in Cham hat Patrick Fischer 23 Akteure eingeladen. Mit Goalie Akira Schmid, den Verteidigern David Aebischer, Colin Gerber, Nico Gross und Nathan Vouardoux sowie den Stürmern Marco Lehmann und Gian-Marco Wetter sind 7 Neulinge mit dabei, die noch kein Länderspiel auf ihrem Konto haben. «Für diese jungen Spieler, die uns in den letzten Jahren positiv aufgefallen sind, ist es wichtig, dass sie sich weiterentwickeln und den nächsten Schritt in Richtung Schweizer Eishockey-Spitze machen können», lässt sich Headcoach Fischer zitieren. Im viertägigen Camp der U25-Auswahl sind mit Nico Hischier und Philipp Kurashev auch 2 NHL-Cracks dabei.