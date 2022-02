Legende: Darf sein Können bald in der höchsten Liga unter Beweis stellen Robin Meyer (hier im Dress der EVZ Academy). imago images

Rapperswil-Jona holt Goalie-Backup

Die Rapperswil-Jona Lakers verpflichten für die nächste Saison aus der Swiss League den Torhüter Robin Meyer. Der 21-Jährige von der EVZ Academy wird hinter Melvin Nyffeler die Nummer 2 im Tor der St. Galler sein. Mit dem Zuger Farmteam rangierte Meyer in der laufenden Saison bisher auf dem 9. Platz.

02:31 Video Archiv: Die Nyffeler-Brüder im Direktduell Aus Sport-Clip vom 21.01.2022. abspielen

National League Resultate und Tabellen Resultate und Tabellen

Tampere im Final der Champions Hockey League

Der zweite Finalist in der Champions Hockey League heisst Tappara Tampere. Der Klub aus dem Süden Finnlands setzte sich im Halbfinal zuhause gegen RB München 3:0 durch. Der frühere Davoser Stürmer Otso Rantakari glänzte beim Sieg der Finnen als zweifacher Vorlagengeber. Das Duell musste aufgrund von Quarantäne-Bestimmungen beider Teams mehrmals verschoben werden. Mit dem Ausscheiden der Münchner steht fest, dass auch im siebten Jahr seit der Neulancierung des europäischen Klub-Wettbewerbs eine Mannschaft aus Finnland oder Schweden die Siegertrophäe gewinnen wird. Im Final trifft Tappara am 1. März auf Rögle. Die Partie findet in Ängelholm, der Heimat des schwedischen Spitzenklubs Rögle statt.