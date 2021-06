Legende: Zurück in der Schweiz Kaspar Daugavins. imago images

Lettischer WM-Captain Daugavins geht zum SCB

Der SC Bern besetzt die dritte von vier Ausländerpositionen mit dem lettischen WM-Captain Kaspars Daugavins. Der 33-jährige Stürmer unterschrieb einen Zweijahresvertrag beim Cupsieger. In der abgelaufenen Saison spielte Daugavins für den KHL-Klub Witjas Podolsk und verbuchte dort in 58 Spielen 49 Skorerpunkte (17 Tore). Daugavins kennt die National League. Er lief in der Saison 2013/14 bereits für Genève-Servette auf.

Spielplan der CHL-Gruppenphase steht

Die CHL-Saison 2021/22 wird am 26. August mit sechs Spielen eröffnet. Zum Start trifft BK Mladá Boleslav (CZE) auf den amtierenden CHL-Meister Frölunda Indians (SWE). Bis zum 13. Oktober kämpfen die Teams um einen Platz in den Playoffs. Zudem wurde das 4. Team der Gruppe F mit Ocelari Trinec (CZE), Fribourg-Gottéron und Leksands IF (SWE) bekannt: Slovan Bratislava ersetzt den belarussischen Meister Yunost Minsk, dem die Wildcard aufgrund der politischen Lage in Belarus entzogen worden war.