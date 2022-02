Legende: Im Duell mit Sven Bärtschi Cody Goloubef (l.) während seiner Zeit im Trikot der Colorado Avalanche. Keystone

Goloubef nach Bern

Der SC Bern verpflichtete bis Ende Saison den kanadischen Verteidiger Cody Goloubef. Der 32-Jährige stösst aus der AHL von den Belleville Senators zu Bern, bestritt in NHL (160) und AHL (365) über 500 Spiele und trifft am Montag in der Schweiz ein.