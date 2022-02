SCB leiht Conacher an Ambri-Piotta aus

Legende: Wechselt ins Tessin Cory Conacher. Keystone

Der SC Bern leiht seinen Stürmer Cory Conacher bis Ende Saison an den Ligakonkurrenten Ambri-Piotta aus. Der 32-jährige Kanadier bestritt in der laufenden Spielzeit 36 Partien und sammelte 20 Skorerpunkte. Die Berner erklärten, der Transfer sei eine finanzielle Notwendigkeit gewesen. Nur dadurch habe Ende letzter Woche mit dem Kanadier Cody Goloubef der benötigte Verteidiger verpflichtet werden können. Conacher, der über 200 NHL-Partien bestritt, spielte 2015/16 für den SCB und kehrte letzte Saison in die Hauptstadt zurück, nachdem er die Spielzeit mit Lausanne begonnen hatte.