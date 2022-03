Legende: Frankreich rückt nach Die Schweiz spielt am 22. Mai gegen «Les Bleus». Freshfocus/Andy Mueller (Archiv)

Frankreich und Österreich rücken nach

Wie zu erwarten war, werden die von der WM in Tampere und Helsinki ausgeschlossenen Russland und Belarus durch Frankreich sowie Österreich ersetzt. Die beiden Nachrücker, die in der Weltrangliste die Plätze 15 respektive 18 belegen, waren 2019 abgestiegen. Danach erhielten sie wegen Corona keine Gelegenheit, in die Top-Division zurückzukehren. Damit trifft die Schweiz am 22. Mai in Helsinki im zweitletzten Gruppenspiel auf Frankreich anstelle von Russland. Die WM findet vom 13. bis 29. Mai statt.