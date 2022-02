Serge Pelletier wird Trainer in Augsburg

Legende: Bleibt doch nicht in der Schweiz Serge Pelletier. Keystone

Coach Pelletier nach Deutschland

Serge Pelletier, letzte Saison Trainer des HC Lugano, hat einen neuen Job gefunden. Der 56-jährige Schweiz-Kanadier übernimmt bis zum Saisonende die Augsburger Panther, den aktuellen Tabellen-Elften der Deutschen Eishockey-Liga. Pelletier war nach der Entlassung von Gary Sheehan auch als dessen Nachfolger bei Ajoie gehandelt worden.

00:34 Video Pelletier in Lugano entlassen (Archiv) Aus Sport-Clip vom 04.05.2021. abspielen

SC Bern setzt auf Junior Näf

Der SC Bern hat den 19-jährigen Santiago Näf mit einem Profivertrag für die nächsten beiden Saisons ausgestattet. Der grossgewachsene Stürmer debütierte bereits im Dezember 2020 mit den Bernern in der National League, in der laufenden Meisterschaft kam er zu sieben Einsätzen mit den Profis. In der höchsten Junioren-Liga ist Näf aktuell der drittbeste Skorer.