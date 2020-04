Legende: Wechselt in die Swiss League zu Kloten Juraj Simek. Freshfocus

Simek wechselt zu Kloten

Juraj Simek setzt seine Karriere in der Swiss League fort und wechselt für eine Saison zum EHC Kloten. Der 32-Jährige stand zuletzt rund 9 Jahre bei Genf-Servette unter Vertrag. Letzte Saison wurde er nach 12 Spielen zu den Rapperswil-Jona Lakers ausgeliehen. Simek hat eine Vergangenheit in Kloten: In der Saison 2004/2005 gab Simek als 17-Jähriger bei Kloten sein NLA-Debüt. Simek absolvierte 477 Spiele (198 Skorerpunkte) in der höchsten Schweizer Spielklasse.