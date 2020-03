Legende: Schon in den 60er-Jahren spielte Prag am Spengler Cup. Keystone

Sparta Prag am Spengler Cup

Sparta Prag spielt zum Jahresende bei der 94. Auflage des Spengler Cups in Davos. Die Tschechen, die in den Sechzigerjahren zweimal triumphiert hatten, nahmen letztmals 2010 am Traditionsanlass teil und haben nun als erstes Team ihre Zusage für das Turnier in der Altjahreswoche gegeben.