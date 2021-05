Tomlinson übernimmt Trainer-Posten in Kloten

Jeff Tomlinson setzt seine Trainer-Karriere in der Swiss League beim EHC Kloten fort. Der 51-jährige Kanadier unterschrieb bei den ambitionierten Zürcher Unterländern einen Vertrag für die nächste Saison. Tomlinson hatte die Rapperswil-Jona Lakers zuletzt in die Playoff-Halbfinals der National League geführt. Bei den St. Gallern war sein Vertrag nicht verlängert worden. In Kloten folgt Tomlinson auf den Schweden Per Hanberg, der seinen Posten nach dem verpassten Aufstieg räumen musste.

Neuer Verteidiger für Meister Zug

Der EVZ hat auf die Abgänge von Raphael Diaz (Freiburg) und Santeri Alatalo (Lugano) reagiert und einen ersten Zugang für die Abwehr präsentiert. Von den Detroit Red Wings stösst der Schwede Christian Djoos zum Schweizer Meister. Der 26-Jährige lief insgesamt 180 Mal in der NHL auf und verbuchte dabei 39 Skorerpunkte.

Palushaj verlässt den HC Davos

Nach zwei Saisons gehen der HC Davos und Aaron Palushaj getrennte Wege. Das gab der Bündner Klub am Mittwoch bekannt. Der amerikanische Stürmer bestritt 80 Partien für den HCD und realisierte dabei 33 Tore und 34 Assists.

Rangers machen Tabula Rasa

Die New York Rangers haben auf das Verpassen der NHL-Playoffs reagiert und Coach David Quinn sowie 3 Assistenten entlassen. Bereits letzte Woche war General Manager Jeff Gorton vor die Tür gesetzt und durch Chris Drury ersetzt worden. Das Team aus New York wird aufgrund seiner tiefen Altersstruktur und vielen Talenten als Titel-Kandidat in den kommenden Jahren angesehen.