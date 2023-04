Legende: Dürfen den 1. Sieg bejubeln Trainer Marcel Jenni (r.) und sein Assistent Sven Berger. freshfocus / Claudio Thoma

1. WM-Sieg für U18-Nati

Die Schweizer U18-Nationalmannschaft hat an der Heim-WM im zweiten Spiel den ersten Sieg gefeiert. In Basel schlug das Team von Trainer Marcel Jenni Norwegen problemlos mit 5:0. Die Eidgenossen liessen von Anfang an keinen Zweifel aufkommen, wer das Eis als Sieger verlässt. Bereits nach dem ersten Drittel und Toren von Andro Kaderli und Rafael Meier führten sie 2:0. Ein ähnliches Bild zeigte sich im zweiten Drittel, als die Schweizer ihre Führung auf 4:0 ausbauten. Kurz vor der Schlusssirene markierte Matteo Wagner das 5:0. Nach der Niederlage gegen Finnland und dem Sieg über Norwegen belegt die Schweiz in der Gruppe B Platz 3. Am Sonntag (15:00 Uhr) trifft das Team auf Lettland, ehe es zum Vorrunden-Abschluss am Dienstag (16:00 Uhr) zum Duell mit dem letztjährigen Finalisten USA kommt.

Tschechen von Pardubice in Davos mit dabei

Das Teilnehmerfeld des 95. Spengler Cup ist fast komplett. Neben Gastgeber Davos, Rekordsieger Team Canada, Titelverteidiger Ambri-Piotta und dem schwedischen Klub Frölunda wird Dynamo Pardubice in der Altjahreswoche mit von der Partie sein. Für den sechsfachen tschechischen Meister ist es nach 2007, als er den 4. Rang belegte, die zweite Teilnahme am Traditionsturnier in Davos. Den sechsten teilnehmenden Klub für den diesjährigen Spengler Cup werden die Organisatoren zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.

Maurer für Spiel 5 gesperrt

Genf-Servette muss am Samstag in der fünften Partie des Playoff-Finals gegen Biel ohne Marco Maurer auskommen. Der Verteidiger hat am Donnerstag in der vierten Runde seine zweite Spieldauerdisziplinarstrafe in diesen Playoffs erhalten, was eine Spielsperre nach sich zieht. Maurer ist überdies mit 1500 Franken gebüsst worden.