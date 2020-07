Legende: Verpasst freiwillig die Playoffs Sven Bärtschi. imago images

Saisonendspurt in der NHL ohne Bärtschi

Die Vancouver Canucks müssen in den NHL-Playoffs auf Sven Bärtschi verzichten. Der Schweizer verzichtet aufgrund der Corona-Krise freiwillig auf eine Teilnahme am Saisonfinale. «Aufgrund der Risiken von Covid-19 für meine Familie habe ich den schwierigen Entscheid getroffen, nicht an den Playoffs teilzunehmen», begründete der 27-jährige Berner seinen Entscheid. Wegen der Covid-19-Pandemie haben die NHL-Spieler das Recht, ohne Lohneinbussen auf die Teilnahme an den Playoffs zu verzichten. Bärtschi ist nach Travis Hamonic von den Calgary Flames erst der zweite Spieler der Liga, der von diesem Recht Gebrauch macht.

NHL-Klubs dürfen nicht mehr über Coronavirus informieren

Die NHL verlautbart, dass es den Klubs ab der Fortsetzung der laufenden Saison am 1. August nicht mehr erlaubt ist, über Coronavirus-Tests oder Verletzungen zu informieren. Als Hauptgrund für diese Neuregelung wurde die Wahrung der Privatsphäre angegeben, auch die Spielergewerkschaft NHLPA soll in den Entscheid involviert gewesen sein.