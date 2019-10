WM 2025 in Dänemark und Schweden

Die Weltmeisterschaft 2025 findet in Schweden und Dänemark statt. Die beiden Länder sind am Halbjahres-Kongress des Internationalen Eishockey-Verbandes IIHF in Rom als Veranstalter bestätigt worden. Im kommenden Jahr wird die A-WM in der Schweiz mit den Spielorten Zürich und Lausanne ausgetragen, danach werden die Turniere in Weissrussland und Lettland (2021), in Finnland (2022), Russland (2023) und in Tschechien (2024) abgehalten.

Luganos Ohtamaa gebüsst

Die Disziplinarkommission von Swiss Ice Hockey hat den Finnen Atte Ohtamaa vom HC Lugano mit 2000 Franken gebüsst. Der Weltmeister hatte im Meisterschaftsspiel am Samstag in Biel (4:3 n.V.) ein Foul vorgetäuscht und damit gegen das Reglement verstossen.