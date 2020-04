Legende: Eine neue Herausforderung wartet Michel Zeiter. Freshfocus

Zeiter zieht es nach Heilbronn

Der frühere Nationalspieler Michel Zeiter wird Trainer beim deutschen Zweiligisten Heilbronner Falken. Der 46-Jährige, der 679 Spiele für den ZSC bestritt und mit den Zürchern zweimal Meister wurde, war Anfang Dezember als Trainer und Sportchef des EHC Winterthur entlassen worden. Beim Klub der Swiss League hatte er ab 2016 die sportliche Verantwortung inne.

Schweizer Unternehmen steigt bei Krefeld ein

Die «Save’s AG», ein Schweizer Unternehmen mit Sitz in Lugano, ist neue Hauptgesellschafterin der Krefeld Pinguine. Dies vermeldet der in finanziellen Nöten steckende DEL-Klub. Der Fokus der Pinguine liegt nun zunächst auf einer erfolgreichen Lizenzierung. Dazu müssen die Unterlagen fristgerecht bis zum 24. Mai bei der DEL eingereicht werden.

Merzlikins verlängert in der NHL

Der beim HC Lugano tätig gewesene Goalie Elvis Merzlikins bleibt bei den Columbus Blue Jackets. Die NHL-Franchise stattete den Letten mit einem Vertrag über 2 Jahre aus, der ihm in der ersten Saison 3 Millionen und in der zweiten 5 Millionen Dollar einbringt. In seiner 1. NHL-Saison brachte er es in 33 Einsätzen auf eine Abwehrquote von 92,3 Prozent.