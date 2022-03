Legende: Der Pokal ist in Zürcher Händen Doppeltorschützin Sinja Leemann (links) und Lara Christen freuen sich über den Meistertitel. Freshfocus/Patrick Straub

Lions-Frauen zum 10. Mal Meisterinnen

Mit einem 4:3-Sieg haben die ZSC Lions die Playoff-Finalserie gegen Lugano in der Women's League mit 3:0 für sich entschieden und sich den Meistertitel gesichert. Die Zürcherinnen machten am Samstag einen 0:2-Rückstand durch Doppeltorschützin Sinja Leemann wett und zeigten auch nach dem 2:3 grossen Widerstandsgeist. Alessia Bächler gelang das Game-Winning Goal zum 4:3 dann in der 48. Minute. Die Lions sicherten sich den Pokal zum insgesamt 10. Mal. Letztmals waren sie 2018 Meisterinnen gewesen.

Marti mit Sperre und Busse

Christian Marti von den ZSC Lions wird nach dem zweiten Playoff-Viertelfinalspiel in Biel wegen einer Behinderung gegen den Bieler Mike Künzle in der 60. Minute mit einer Spieldauerdisziplinarstrafe belegt. Dies hat der Einzelrichter auf Antrag des Player Safety Officers entschieden. Zudem wird Christian Marti mit 1700 Franken gebüsst. Der EHC Biel führt in der Best-of-7-Serie mit 2:0 Siegen.

