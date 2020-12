Saisonabbruch in unteren Ligen

Legende: Musste durchgreifen Regio-League-Direktor Paolo Angeloni. Freshfocus

Regio League bricht Meisterschaften ab Liga 2 abwärts ab

Die Eishockey Regio League entschied, die Saison in den unteren Ligen definitiv abzubrechen. Dazu gehören die 2., 3. und 4. Liga, die Swiss Women’s Hockey League C und D sowie die Meisterschaften der Senioren und Veteranen. Noch nicht abgebrochen wurden die Meisterschaften der nationalen MSL und der regionalen 1. Liga, die zweithöchste Frauen-Liga (SWHL B) und alle Ligen im Nachwuchs. Der Saisonabbruch erfolgte aufgrund der letzten Signale, wonach in Kürze keine Lockerungen der Massnahmen im Amateurbereich von Kontaktsportarten zu erwarten sind.

U20: Kader für WM steht

Das definitive Schweizer Kader für die U20-WM in Edmonton (25. 12. bis 5.1.) ist bekannt. Nach dem Testspiel vom Dienstag gegen Österreich strich Trainer Marco Bayer den Verteidiger Brian Zanetti (Peterborough Petes/OHL, CAN) sowie die Stürmer Jérémie Bärtschi (Biel) und Mika Burkhalter (Bern) aus der Mannschaft. Die Schweizer U20-Auswahl geht mit 3 Goalies, 9 Verteidigern und 13 Stürmern ins WM-Turnier. Das erste Spiel findet am 25. Dezember gegen die Slowakei statt.