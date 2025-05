Per E-Mail teilen

Legende: Wechselt die Fronten Austin Czarnik. Keystone/Til Bürgy

Czarnik von Bern zu Lausanne

Playoff-Finalist Lausanne sichert sich wie erwartet die Dienste von Austin Czarnik. Der 32-jährige Amerikaner kommt von Bern und unterschreibt bei den Waadtländern einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2026/27. Mit Czarnik verpflichten die Lausanner den Topskorer der Liga. Der Center sammelte in der abgelaufenen Qualifikation 56 Punkte (20 Tore, 36 Assists).

Freiburg rüstet auf

Fribourg-Gottéron hat sein Söldner-Kontingent für die kommende Saison mit dem amerikanischen Verteidiger Michael Kapla und dem finnischen Stürmer Henrik Borgström komplettiert. Der 30-jährige Kapla spielte die letzten drei Spielzeiten beim schwedischen Erstligisten Rögle und unterschrieb für eine Saison. Ein Jahr länger in Freiburg bleibt der 27-jährige Borgström, der zuletzt in Schweden bei HV71 spielte.

Schweizer Junioren unterliegen Norwegen

Das Schweizer U18-Nationalteam steigt aus der höchsten WM-Stufe ab. In Allen, Texas unterlag das Team von Fabio Schumacher im Abstiegsspiel Norwegen 4:5 im Penaltyschiessen. Für die Schweizer U18 war die fünfte Niederlage an der WM gleichbedeutend mit dem ersten Abstieg in die Division I seit 2005.