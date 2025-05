Legende: Enttäuschte Gesichter Clemens Troxler und Jonah Neuenschwander nach dem Abstieg. X/@SwissIceHockey

Schweizer Junioren unterliegen Norwegen

Das Schweizer U18-Nationalteam steigt zum ersten Mal nach 2005 aus der höchsten WM-Stufe ab. In Allen, Texas unterlag das Team von Fabio Schumacher im Abstiegsspiel Norwegen 4:5 im Penaltyschiessen. Im Duell der beiden schlechtesten Gruppenteams der diesjährigen WM hatten die Schweizer in der regulären Spielzeit einen 1:3-Rückstand gedreht und führten nach einem Treffer von Mike Aeschlimann zu Beginn den dritten Drittels 4:3. Norwegen rettete sich neun Minuten vor dem Ende in die Verlängerung, in der keine Tore fielen. Für die Schweizer U18 war die fünfte Niederlage an der WM gleichbedeutend mit dem ersten Abstieg in die Division I seit 2005. Damals folgte ein Jahr später der direkte Wiederaufstieg.