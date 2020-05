Legende: Geht's die neue MLB-Saison im Juli los? Die Spielergewerkschaft muss den Vorschlag der Klubbesitzer noch absegnen. imago images

Baselball: MLB-Klubbesitzer hoffen auf den Juli

In der Major League Baseball (MLB) haben sich die Klubbesitzer darauf geeinigt, dass die Saison Anfang Juli beginnen soll. Vorerst soll in leeren Arenen gespielt werden. Die Besitzer wollen ihren Beschluss am Dienstag der Spielergewerkschaft unterbreiten und entsprechende Verhandlungen aufnehmen. Vorgesehen ist eine Regular Season über 82 statt 162 Spiele pro Mannschaft.

Eishockey: Saisonende in der AHL

Die American Hockey League (AHL) hat die Saison wegen der Coronavirus-Pandemie abgebrochen. «Die Wiederaufnahme und Beendigung der Saison 2019/2020 ist aufgrund der aktuellen Umstände nicht möglich», sagte David Andrews, Präsident und CEO der Liga. Die AHL war seit dem 12. März unterbrochen. In der AHL sind zahlreiche Schweizer Spieler wie Gilles Senn (Binghamton), Sven Bärtschi (Utica), Philipp Kuraschew (Rockford) und Calvin Thürkauf (Cleveland) engagiert.