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News aus der National League Ambri-Geschäftsführer: Fischer geht – Fanconi kommt

17.06.2026, 13:10

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Ein Mann mit Brille spricht in ein Mikrofon auf einer Konferenz.
Legende: Muss seinen Posten in der Leventina räumen Andreas Fischer. Freshfocus/MICHELA LOCATELLI

Ambri hat einen neuen Geschäftsführer

Der HC Ambri-Piotta erhält einen neuen Geschäftsführer. Ivan Fanconi übernimmt das Amt von Andreas Fischer, mit dem die Zusammenarbeit beendet wird. Der Wechsel erfolgt im Zuge einer Neuausrichtung und Umsetzung der Unternehmensstrategie, wie die HCAP SA in einer Medienmitteilung schreibt. Der derzeit noch beim HC Davos tätige Fanconi tritt die Führungsposition der HCAP-Gruppe in den kommenden Monaten an. Ausserdem besetzen die Nordtessiner den Posten des CFO neu. Kevin Brenna wird die Aufgaben des Leiters der Finanz-Abteilung im Laufe des nächsten Jahres schrittweise übernehmen. Als neuer Sportchef steht seit längerem Lars Weibel fest.

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