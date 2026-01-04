Lars Weibel wechselt von der Verbands- auf die Klubebene: Der 51-Jährige wird nach der Heim-WM Sportchef bei Ambri-Piotta.

Legende: Geht neue Wege Der bisherige Nati-Sportchef Lars Weibel. Freshfocus/Nico Ilic

Lars Weibel war seit 2019 Direktor Sport von Swiss Ice Hockey. Er schliesst sich den Leventinern per Juni 2026 an, wie der Klub mitteilt. Danach trage er die Verantwortung für das erste Männer- und Frauenteam sowie die Talententwicklung im Nachwuchsbereich und das Scouting.

Bei Ambri-Piotta folgt Weibel auf Alessandro Benin, der im Herbst nach dem grossen Knall den Posten des langjährigen Sportdirektors Paolo Duca übernommen hatte.

Zweifacher Meister

Weibel stand während seiner Aktivkarriere, die er bei den Rapperswil-Jona Lakers lancierte und die mit einem Engagement bei den Kölner Haien endete, in Biel, Lugano, Davos und Zug im Tor. Mit den Tessinern und den Bündnern wurde er je einmal Meister. Für die Nationalmannschaft bestritt der Schwyzer 44 Partien.

