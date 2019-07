Müller ein weiteres Jahr bei den New Jersey Devils

Der Schweizer Verteidiger Mirco Müller verlängert seinen Vertrag beim NHL-Team New Jersey Devils um ein Jahr. Wie die Devils mitteilten, verdient der 24-jährige Müller in der kommenden Saison 1,4 Mio. Dollar. Der Vize-Weltmeister von 2018 war auf die vorletzte Saison von den San Jose Sharks nach New Jersey gewechselt, wo auch Landsmann Nico Hischier spielt.