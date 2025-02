Per E-Mail teilen

Legende: Muss aussetzen Stéphane Charlin (Mitte). KEYSTONE/Ti-Press/Pablo Gianinazzi

Charlin am Knie verletzt

Stéphane Charlin, der Nummer-1-Torhüter der SCL Tigers und seit dieser Saison auch Goalie in der Nationalmannschaft, fällt mit einer Knieverletzung aus. Die Tigers sprechen in einem Communiqué von einer Pause von sechs bis acht Wochen. Charlin prallte am Sonntagnachmittag mit dem Lugano-Stürmer Michael Joly zusammen und musste nach 17 Minuten ausgewechselt werden.

Damit wird der 24-Jährige auch bei der kommenden Euro Hockey Tour (6. bis 9. Februar) fehlen. Neben ihm wird Nati-Trainer Patrick Fischer aufgrund von Krankheiten und Verletzungen auch auf Goalie Ludovic Waeber, die Verteidiger Tobias Geisser sowie Romain Loeffel und die Stürmer Enzo Corvi, Tyler Moy, Théo Rochette und Tristan Scherwey verzichten müssen. Neu ins Kader rücken die beiden Goalies Sandro Aeschlimann und Gilles Senn, Verteidiger Lukas Frick und die Offensivspieler Marc Marchon, Fabian Ritzmann, Yanick Sablatnig und Jonas Taibel.

