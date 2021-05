Legende: Werden am Dienstag besser gefüllt sein Die Ränge im Olympia-Sportzentrum in Riga. imago images

Fans an der WM in Riga ab 1. Juni erlaubt

Das letzte Gruppenspiel der Schweizer Eishockey-Nati am Dienstag gegen Grossbritannien wird vor Zuschauern stattfinden. Ab dem 1. Juni dürfen an der WM in Riga wieder Corona-Geimpfte und -Genesene in der Eishalle dabei sein. Schweizer Fans werden allerdings wohl fehlen: Für Ausländer ist ein Besuch aufgrund der zehntägigen Quarantänepflicht bei der Einreise nach Lettland kaum möglich. Der Eishockey-Weltverband IIHF hat am Samstag den Ticketverkauf gestartet.