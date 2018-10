Die New Jersey Devils gewinnen ihr letztes Testspiel vor dem NHL-Start in Bern mit 3:2 nach Verlängerung.

Die Schweizer NHL-Spieler Nico Hischier und Mirco Müller bleiben ohne Skorerpunkte.

Die Devils starten am kommenden Samstag in Göteborg gegen Edmonton in die Saison.

Am Ende waren alle zufrieden. Spieler und Staff der New Jersey Devils, weil sie ihre Hauptprobe vor dem NHL-Start siegreich gestalten konnten. Der SCB, weil er tapfer einem Team aus der weltbesten Liga über weite Strecken Paroli bot. Und schliesslich die Fans, die das Spektakel und die Rückkehr von Nico Hischier in der ausverkauften Berner Arena miterleben durften.

Showdown in der Overtime

Ein Spektakel, das erst in der Overtime entschieden wurde, weil Berns ehemaliger NHL-Spieler Mark Arcobello zwei Minuten vor der Schlusssirene zum 2:2 ausgeglichen hatte.

Bei 3 gegen 3 kamen beide Teams zu guten Torchancen. Es war schliesslich der NHL-MVP höchstpersönlich, der die Partie 64 Sekunden vor Ende der Verlängerung zugunsten der Devils entschied. Zuerst vernaschte Taylor Hall Nati-Verteidiger Eric Blum mit einer gekonnten Körpertäuschung. Dann liess der Devils-Stürmer Leonardo Genoni keine Chance und versenkte den Puck in der hohen Ecke.

Schönes Erfolgserlebnis für Moser

Trotz der Niederlage dürfte das Spiel speziell Simon Moser in Erinnerung bleiben. Kurz nach der ersten Drittelspause erzielte der SCB-Captain den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich für die Gastgeber. Moser erwischte New-Jersey-Keeper Keith Kinkaid mit einem Nachschuss.

Auf Seiten des NHL-Teams liessen sich neben Hall zwei Verteidiger die weiteren Tore gutschreiben. Andy Green (6.) und Ben Lovejoy (33.) brachten die Devils zweimal in Führung.

Hischiers Rückkehr

Nico Hischier konnte vor allem im Schlussdrittel und in der Overtime einige Akzente setzen. Zu einem Skorerpunkt kam der 19-jährige Walliser aber genauso wenig wie sein Landsmann Mirco Müller.

Für Hischier und Co. geht es am Mittwoch in Richtung Göteborg, wo am Samstag gegen die Edmonton Oilers das erste Saisonspiel über die Bühne geht.

