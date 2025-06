Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Hatte in der abgelaufenen Saison viel Grund zur Freude Sven Andrighetto. Keystone/Til Buergy

Nach der Silbermedaille an der WM sowie dem Meistertitel in der Schweiz und dem Gewinn der Champions Hockey League erhält Sven Andrighetto nun auch noch eine persönliche Auszeichnung für seine herausragenden Leistungen. Der Stürmer der ZSC Lions wurde vom Weltverband IIHF mit 34,6 Prozent der Stimmen zum Spieler der Saison gewählt.

Er setzte sich deutlich gegen den US-Goalie Jeremy Swayman (18,6 Prozent) und den Tschechen David Pastrnak (18 Prozent) durch. Mit Denis Malgin, der 11,1 Prozent der Stimmen erhielt, landete ein weiterer Schweizer auf Platz 4.

Erst dritter Preisträger

Andrighetto folgt auf den Tschechen Roman Cervenka (2024) und den Kanadier Connor Bedard (2023), die die vor zwei Jahren erstmals verliehene Auszeichnung in den Vorjahren erhielten.

Um überhaupt für die Auszeichnung infrage zu kommen, muss ein Spieler an mindestens einem IIHF-Turnier teilgenommen haben sowie in einer heimischen Top-Liga spielen. Ein Grossteil der Stars aus der NHL kommt damit nicht in Frage.