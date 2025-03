Legende: Bald in der Swiss League? Der EHC Arosa. Keystone/Urs Flüeler

Nach langem Hin und Her um den Aufstieg des EHC Arosa wurde eine Entscheidung getroffen. Swiss Ice Hockey heisst den Rekurs der Bündner gut und lässt sie nun doch in die Swiss League aufsteigen.

«Arosa Ice Classics» darf weiter stattfinden

Mit dem Einzug in den Playoff-Halbfinal hat Arosa die sportliche Pflicht bereits erfüllt und so die Möglichkeit eines Aufstiegs in die zweithöchste Liga vorerst aufrechterhalten. Ein Problempunkt waren die «Arosa Ice Classics», die jeweils in der Altjahrswoche stattfinden.

Gemäss der Medienmitteilung von Swiss Ice Hockey wurde die Aufstiegsvereinbarung in Bezug auf die «Arosa Ice Classics» angepasst. Der traditionelle Anlass könne weiterhin an einem spielfreien Tag zwischen Weihnachten und Neujahr stattfinden, heisst es vonseiten des SIHF. Der EHC Arosa hat die überarbeitete Aufstiegsvereinbarung unterzeichnet und erfüllt damit die Voraussetzungen für eine allfällige Promotion.