Die Junioren-WM in Ottawa hat ihre erste grosse Überraschung: Erstmals überhaupt verlor Kanada gegen Lettland.

Sensation an U20-WM: Lettland schlägt Kanada

Legende: Ekstase pur Der Lette Eriks Mateiko (links) versenkt den entscheidenden Penalty. Imago/Zuma Press

«Verrückt. Ich kann nicht glauben, was wir geschafft haben. Ich bin immer noch schockiert.» Die Worte von Linards Feldbergs, dem Keeper der lettischen U20-Nationalmannschaft, unterstreichen, wie aussergewöhnlich der erste Auftritt der Balten an der diesjährigen WM in Ottawa endete.

Lettland hatte soeben den grossen Favoriten Kanada mit 3:2 n.P. in die Knie gezwungen – erstmals überhaupt an einer Junioren-WM. Feldbergs wehrte in den 65 Spielminuten insgesamt 55 kanadische Schüsse ab und parierte im Shootout alle 8 Versuche der Gastgeber. Eriks Mateiko, bereits Schütze zum 1:1, versenkte den entscheidenden Penalty.

Kanada am Boden zerstört

Ganz anders die Stimmung beim WM-Gastgeber: «Niederschmetternd», gab Verteidiger Tanner Molendyk zu. «Das öffnet uns die Augen. Einen solchen Match willst du nicht verlieren.» Coach Dave Cameron ergänzte: «Sie haben gekämpft. Das muss man ihnen lassen.»

Entscheidend ist die kanadische Pleite allerdings nicht: Die «Ahornblätter» werden mit grosser Wahrscheinlichkeit die Viertelfinals erreichen.