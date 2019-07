Legende: Der eine löst den anderen ab Alexej Kudaschow (r.) übernimmt den Posten von Ilja Worobjow. imago images

Nach nur einem Jahr als russischer Nationaltrainer muss Ilja Worobjow seinen Posten räumen. Sein bisheriger Assistent übernimmt neu die Rolle des Cheftrainers. Der bald 48-jährige Kudaschow löst Worobjow zusätzlich als Chefcoach beim KHL-Verein SKA St. Petersburg ab.

Mit dem gebürtigen Letten an der Bande hatte Russland an der diesjährigen WM in der Slowakei den angestrebten Titel verpasst und sich mit Platz 3 begnügen müssen. Worobjow hatte das Amt vor der WM 2018 von Oleg Snarok übernommen.