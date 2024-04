In der schwedischen Eliteserien kämpft Rögle um den Titel – mit Lian Bichsel als Siegtorschützen im 2. Finalspiel.

Bichsels Eishockeymärchen in Schweden – und kein Ende in Sicht

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Wenig Begeisterung auf den Rängen Lian Bichsel erzielt das einzige Tor von Rögle beim Gastspiel bei Skelleftea. imago images/Bildbyran

Wer sein Geld vor den Playoffs in Schweden auf einen Finaleinzug von Rögle gewettet hätte, wäre jetzt wohl um eine stolze Summe reicher. Das Team des Schweizer Verteidigers Lian Bichsel hatte es mit Ach und Krach auf Platz 9 der Svenska Hockeyligan geschafft und musste erst die Pre-Playoffs überstehen, um überhaupt am Saisonfinale teilnehmen zu können.

Dort nahm das Märchen seinen Anfang: Erst wurde Timra mit 2 Siegen eliminiert, ehe es im Viertelfinal gegen Qualisieger Färjestad ging. Der Meisterfavorit wurde glatt mit 4:0 Siegen rausgekegelt, ebenso wie eine Runde später der Quali-Zweite Växjö Lakers.

Bichsel mit dem goldenen Tor

Im Final gegen Skelleftea gab es den ersten Rückschlag (0:1 in Spiel 1). Doch in Spiel 2, das ebenfalls auswärts stattfand, schlug Rögle nun zurück und siegte seinerseits 1:0. Zum Matchwinner avancierte – ganz genau, Bichsel, der mit einem satten Slapshot den goldenen Treffer erzielte.

So fehlen noch 3 Siege, um das Eishockey-Märchen zu Ende zu schreiben. Die nächste Partie findet am Donnerstagabend in Rögle statt.