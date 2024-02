In der National League feiert Genf im Kampf um die direkten Playoff-Plätze einen wichtigen Sieg. Langnau steht neu auf einem Play-In-Platz.

Schweizer Eishockey am Sonntag

Legende: Einmal mehr erfolgreich Genf-Topskorer Sakari Manninen. Keystone/Salvatore Di Nolfi

Mit einem 4:2 gegen die Lakers und dem 4. Sieg aus den letzten 5 Spielen unterstrich Genève-Servette seine aktuelle Topform – pünktlich zur heissen Phase in der National League. Die Partie in der Vernets-Halle startete furios: Bereits nach 5 Minuten hatten die Gäste aus Rapperswil-Jona einen ersten Rückstand gedreht und führten 2:1. Gian-Marco Wetter und Colin Gerber mit seinem 1. Saisontor trafen innert 76 Sekunden. Doch Marc-Antoine Pouliot nach einem sehenswerten Konter (31.) und Sakari Manninen im Powerplay (53.) drehten die Partie erneut. Alessio Bertaggia stellte in der letzten Spielminute mit einem Empty-Netter auf 4:2.

Dank dem 4. Sieg im 4. Saisonduell mit den Lakers verbleibt Genf in der Tabelle zwar auf Platz 8, rückt aber bis auf 1 Punkt an das siebtplatzierte Davos heran und liegt (bei 1 Spiel weniger) 5 Punkte hinter Bern und dem direkten Playoff-Platz.

Im Abendspiel setzten sich die SCL Tigers gegen Zug relativ mühelos mit 3:0 durch. Harri Pesonen nach hervorragender Dribbling-Vorarbeit von Sean Malone (8.), Vili Saarijärvi im Powerplay (33.) und Pascal Berger ins leere Tor (58.) waren für die Tore verantwortlich. Während das aktuell inferiore Zug die 7. Pleite in Folge einfuhr, kletterte Langnau auf Platz 10 und damit in die Play-In-Zone. Das neu 11.-platzierte Biel weist 1 Punkt und 1 Spiel weniger auf.

Das Restprogramm an den Playoff-Strichen Box aufklappen Box zuklappen Lugano (5./79 Punkte): Freiburg (h), Biel (a), Lakers (h)

(5./79 Punkte): Freiburg (h), Biel (a), Lakers (h) Bern (6./78): Ajoie (a), Lausanne (h), Freiburg (a)

(6./78): Ajoie (a), Lausanne (h), Freiburg (a) Davos (7./74): Ajoie (h), Biel (a), ZSC Lions (h), Ajoie (a)

(7./74): Ajoie (h), Biel (a), ZSC Lions (h), Ajoie (a) Genf (8./73): Lausanne (a), Ambri (h), Zug (a), Biel (h)

(8./73): Lausanne (a), Ambri (h), Zug (a), Biel (h) Ambri (9./70): Genf (a), Freiburg (h), Kloten (a)

(9./70): Genf (a), Freiburg (h), Kloten (a) SCL Tigers (10./68): Kloten (h), ZSC Lions (a)

(10./68): Kloten (h), ZSC Lions (a) Biel (11./67): Davos (h), Lugano (h), Genf (a)

Swiss League: Viertelfinals entschieden

In der Swiss League standen am Sonntag die 6. Spiele dreier Viertelfinalserien auf dem Programm. Visp, Olten und die GCK Lions lagen jeweils mit 3:2 vorne in ihren Serien und konnten sich mit Siegen für die Halbfinals qualifizieren. Dort trifft Qualifikationssieger La-Chaux-de-Fonds auf das aufstiegsberechtigte Visp. Olten, das als einziger Klub neben Visp aufsteigen darf, misst sich mit den GCK Lions.

Nach zuletzt zwei klaren Niederlagen gegen den EHC Basel (2:6 und 2:7) konnte das von Heinz Ehlers trainierte Visp reagieren und gewann zu Hause dank eines Treffers durch Garry Nunn mit 5:4 nach Verlängerung. Olten liess einem 8:0 zu Hause ein 3:0 in Weinfelden bei Hockey Thurgau folgen und darf weiter vom Aufstieg träumen. Die GCK Lions siegten zum dritten Mal in Folge und besiegelten mit einem 2:1-Auswärtssieg gegen Sierre ihre zweite Halbfinalqualifikation in Serie.