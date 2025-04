Legende: Könnte den Rest der Saison verpassen Alina Müller. KEYSTONE/Petra Orosz

Müller droht Saisonende

Alina Müller steht den Boston Fleet in der Professional Women's Hockey League vorerst nicht zur Verfügung. Die Schweizer Nationalstürmerin fällt aufgrund einer Verletzung am Unterkörper aus. Müller hat sich die Blessur im letzten WM-Spiel der Schweiz (3:2 vs. Schweden im Spiel um Rang 5) zugezogen, wie ihr Klub mitteilte. Es wird befürchtet, dass die Schweizerin in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Mit 7 Toren und 12 Assists in 26 Partien ist Müller die zweitbeste Skorerin ihres Teams in der laufenden Meisterschaft. In der Qualifikation sind bis zum 3. Mai noch zwei Runden ausstehend, danach beginnen die Playoffs. Vor einem Jahr stiess die Winterthurerin mit Boston bis in den Playoff-Final vor.