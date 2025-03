Aufgebot für die Frauen-WM in Tschechien steht

Legende: Ist die Erfahrenste im Team Lara Stalder. Keystone/Manuel Geisser

24 Spielerinnen für WM aufgeboten

Eishockey-Nationalcoach Colin Muller hat 24 Spielerinnen für die Frauen-WM in Tschechien (ab 9. April) nominiert. Im Aufgebot figurieren 3 Torhüterinnen, 8 Verteidigerinnen und 13 Stürmerinnen. Neun Spielerinnen haben schon über 100 Länderspiele bestritten – allen voran EVZ-Stürmerin Lara Stalder (191 Einsätze). Am anderen Ende der Erfahrungsskala stehen die 16-jährige Laure Meriguet (2) sowie die 19-jährige Elena Gaberell (6). Mit Torhüterin Monja Wagner figuriert eine Debütantin im Aufgebot. Die Schweiz spielt in Gruppe A mit Kanada, den USA, Finnland und Tschechien.