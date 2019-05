Legende: Lief zuletzt für Örebro auf Aaron Palushaj. Imago Images

Palushaj wechselt zum HCD

Der HC Davos hat für die Saison 2019/20 die dritte Ausländerlizenz vergeben. Der US-amerikanische Flügelstürmer Aaron Palushaj wechselt zu den Bündnern. In der abgelaufenen Saison spielte der 29-Jährige in Schweden für Örebro (31 Spiele, 12 Tore, 16 Assists). Für Montreal, Colorado und Carolina hatte Palushaj in der Vergangenheit insgesamt 68 NHL-Spiele bestritten.

Kein Verfahren gegen den SC Langenthal

Gegen Langenthal wird nach dem Verzicht auf die Ligaqualifikation gegen die Rapperswil-Jona Lakers kein Rechtsverfahren eingeleitet. Darauf einigten sich die Liga und die beiden Klubs. Der Fall, dass ein Team zur Ligaqualifikation nicht antritt, war in den Reglementen von Swiss Ice Hockey nicht vorgesehen. Der Meister der Swiss League Langenthal willigte ein, in den nächsten drei Jahren kein Aufstiegsgesuch für die National League zu stellen.