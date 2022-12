Legende: Die Schweizer U20-Nati hat Schwung aufgenommen Attilio Biasca (rechts) zeichnete sich im letzten Testspiel als doppelter Torschütze aus. Keystone/Ron Ward/The Canadian Press via AP

U20-WM: Die Form vor dem Turnierstart stimmt

Für die älteste Schweizer Junioren-Auswahl kann die Weltmeisterschaft in Kanada kommen. Die Schützlinge von Headcoach Marco Bayer schlugen in Halifax im 3. Testspiel Schweden mit 4:3 nach Verlängerung. Die Nati konnte eine 1:0-Führung aus dem Startdrittel zwar nicht behaupten und lag nach den nächsten 20 Minuten in Rückstand, schaffte aber nochmals eine Reaktion. Die Schweizer Tore gingen auf das Konto von Attilio Biasca (2), Jonas Taibel und Lian Bichsel. Die U20-WM findet mit 11 Teams vom 26. Dezember bis 5. Januar statt.

National League: Liga hat Abdelkader & Sekac im Visier

Im Nachgang des 34. NL-Spieltages vom Freitagabend wurden von der Liga zwei ordentliche Verfahren eingeleitet. Justin Abdelkader vom EV Zug muss infolge seines Bandenchecks gegen Maxim Noreau (Rapperswil-Jona Lakers) in der 30. Minute mit einem Nachspiel rechnen. Auch gegen Lausannes Jiri Sekac läuft eine Untersuchung. Der Tscheche liess sich spät im Spiel gegen Ajoie (1:2) einen Check gegen den Kopf von Jerome-Gauthier Leduc zuschulden kommen.